Cantor sertanejo joga o seu microfone no chão e deixa o palco durante “Festa do Peão”, no interior de São Paulo

O integrante da dupla Matheus e Kauan teve uma forte crise de ansiedade durante a apresentação e não conseguiu terminar o show.

Gente, nesta quarta-feira (02), viralizou na web um vídeo que assustou bastante os apaixonados por sertanejo, principalmente aqueles que são fãs da dupla Matheus e Kauan.

No vídeo, que foi gravado no último sábado (29), no momento em que a dupla começa a cantar a música “O Nosso Santo Bateu”, um dos integrantes, o Kauan, se irritou, jogou o microfone no chão e deixou o palco, durante a apresentação dos sertanejos na “Festa do Peão de Tabapuã”, no interior de São Paulo.

Após acabar a canção, tentando se desculpar com a plateia do evento, Matheus que continuou se apresentando sozinho após o ocorrido, brincou dizendo que o seu irmão e companheiro profissional havia comido algo que não lhe caiu bem e por isso deixou a apresentação no meio.

“Ó, o Kauanzinho sentiu uma dorzinha de barriga, né, véio?! O que que ele comeu será? Comeu pastel? Ah, meu companheiro passou mal, como é que faz com ele? Vou ter que acabar o show sozinho com vocês que o outro correu”, brincou o sertanejo.

Kauan, da dupla com Matheus, joga microfone no chão durante ‘Festa do Peão de Tabapuã’ pic.twitter.com/SNKiX7yrgB — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) August 2, 2023

Em nota, enviada ao colunista Hugo Gloss, a assessoria de imprensa da dupla sertaneja revelou que ao contrário da brincadeira que foi feita por Matheus no palco, Kauan deixou a apresentação devido a uma crise de ansiedade repentina.

“O cantor Kauan, da dupla com Matheus, teve uma crise de ansiedade no último sábado, 29, durante a apresentação da penúltima música, no show que aconteceu na Festa do Peão de Tabapuã (SP). Kauan já havia revelado antes sobre como sofre com a ansiedade e síndrome do pânico. Mas essa foi a primeira vez que ocorreu no palco. O artista estava bem durante toda a apresentação”, notificou a equipe dos cantores.