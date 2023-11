Cantor sertanejo é filmado agredindo a própria mãe

Luan, da dupla Marco e Luan, não está bem na fita após ele aparecer em vídeo empurrando a sua mãe em uma discussão em frente a um comércio de Guapó, em Goiânia. O vídeo circulou nas redes sociais e chegou até minhas mãos diante do fato que aconteceu no sábado (4/11).

Em um momento, a frase “Você tem que me respeitar” é ouvida, mas não se sabe se veio de uma das testemunhas ou do filho e da mãe.

No vídeo as pessoas ainda parecem todas exaltadas em uma energia caótica. No vídeo ainda há o momento exato das agressões entre mãe e filho, ela parte para cima, ele a empurra e ela volta. Depois, ele dá um empurrão mais forte e ela cai de costas no chão, enquanto o filho se afasta e vai embora. A mulher é socorrida por testemunhas.