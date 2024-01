Cantor sertanejo é expulso de hotel após chamar o local de cafofo nas redes sociais

De acordo com o proprietário do hotel, o cantor sertanejo havia recebido fotos do local antes de se hospedar lá.

Que babado! Recentemente, o cantor Jads, integrante da dupla sertaneja Jads e Jadson, utilizou as suas redes sociais para criticar o quarto de um hotel em que estava hospedado em São Francisco de Sales (MG).

“Faz dias que não faço nenhum storie por aqui, mas esse está merecendo. Estou em um hotel top. Para mim, não precisa mais que isso. Uma TV, um frigobar. E aí você vem aqui, logicamente, procurar a janela que não existe, uma janela fake news. Eu achei bom porque o barulho é menor… Estamos literalmente aqui no cafofo”, declarou o sertanejo.

Ao se deparar com as críticas, o dono do estabelecimento, Edilton Gomes pediu para que a dupla sertaneja se retirasse do local, afirmando que, apesar de estar precisando do dinheiro da hospedagem, não precisa aguentar tamanha humilhação.

“Na hora que eu vi as críticas do Jads, pedi para eles se retirarem do hotel. A gente precisa, mas não podemos aguentar humilhação dos outros… Esse foi o quarto que ele preferiu, ele disse que estava top. Não entendi o motivo do vídeo já que ele ficou aqui até o momento do show, sem nenhuma reclamação”, afirmou o dono do estabelecimento, em entrevista à TV Integração.