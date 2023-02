Cantor que ironizou Boate Kiss em show pede perdão: “Eu sei o que é a dor de perder alguém”

Ícaro Trindade usou as redes sociais para se pronunciar após vídeo viralizar nas redes sociais

Depois de ter seu vídeo viralizado nas redes sociais em um show em Boa Vista, Roraima, Ícaro Trindade soltou o verbo e veio pedir perdão aos familiares das vítimas da Boate Kiss. Vale ressaltar que no vídeo eles acendem um artefato pirotécnico e ele solta a frase: ‘Alô Boate Kiss’.

“Venho através desse vídeo para me retratar, como uma forma de um pedido de desculpas para todos os familiares da tragédia da boate Kiss”, iniciou.

Ícaro ainda diz que assistiu a série no momento lembrou da frase dita em um vídeo. “Esse final de semana no exato momento de um show meu soltei a frase: ‘Alô Boate Kiss’. Minha intenção não foi tripudiar, ironizar e brincar com a dor de ninguém

“Eu sei o que é a dor de perder alguém que a gente ama. Assisti a série e infelizmente na horla que estava soltando o artefato pirotécnico eu lembrei da frase, mas venho pedir perdão”, finalizou.