Cantor nordestino morre após ser picado por aranha

De acordo com a esposa do cantor, devido a reações alérgicas, o rosto do cantor começou a escurecer, no local onde ele foi picado.

Minha gente é com muito pesar que venho informar vocês sobre a morte do cantor de forró Darlyn Morais. O artista nordestino, infelizmente, nos deixou após ser picado por uma aranha em seu rosto, que devido a reações alérgicas começou a escurecer. De acordo com a esposa de Darlyn as reações alérgicas começaram a aparecer ainda na semana passada, quando o cantor foi picado pelo aracnídeo. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou a morte do cantor. “A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informa que o paciente Darlyn Morais foi acolhido no Hospital Geral de Palmas (HGP), mas infelizmente foi a óbito, por causa ainda em investigação. A SES-TO lamenta o ocorrido e roga a Deus o conforto de todos os familiares e amigos.”