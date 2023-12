Cantor gospel, Pedro Henrique, teve morte natural e o IML não encontrou uma causa da morte definida

O cantor gospel faleceu em cima do palco e seu pai deu detalhes diante das teorias que rondavam a morte do jovem

O pai de Pedro Henrique, Eleno, fez um desabafo em suas redes sociais após a morte do filho e a finalização do trabalho do IML, que investiga a causa da morte do jovem. Eleno contou que a causa da morte foi natural e que o IML não encontrou uma causa definida para a morte de Pedro.

“Não existe causa da morte. Por mais que hoje as pessoas não entendam, nós não entendemos, no laudo que foi feito pelo IML de Feira de Santana não existe causa da morte… É morte natural. Não existe lesão em nenhum órgão, não existe nada. É morte natural”, afirmou ele.

“Nós entendemos os propósitos de Deus. Em nenhum momento nós questionamos o propósito de Deus porque ele sabe de todas as coisas, mas o coração de um pai, o coração de uma mãe não pode furtar o que sente, que é a dor da separação, que é a dor da perda”, disse.

“Qualquer coisa que for dita não mensura o sentimento de dor meu e da minha esposa, da minha nora, que perdeu o esposo, espero que acabou de ser pai. Uma filha que ainda vai fazer dois meses no dia 19 e que vai crescer vendo vídeos, ouvindo histórias de um pai, de um homem honrado, de uma reputação ilibada”, afirmou.