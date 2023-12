Cantor gospel Pedro Henrique passa mal e morre em show

O vídeo mostra as últimas imagens do cantor desmaiando no palco durante um show na Bahia nesta quarta (13)

Meu Deus, que notícia horrível. O cantor gospel Pedro Henrique passou mal durante um show na Bahia, realizado nesta quarta (13). As imagens mostram o momento em que o artista cai no chão, sendo as últimas do cantor com vida. Meus sentimentos a toda a família. https://cdn.jornaldebrasilia.com.br/wp-content/uploads/2023/12/14112309/WhatsApp-Video-2023-12-14-at-11.17.31.mp4 O cantor gospel está cantando emocionado e levanta a mão em adoração, mas de repente cai no chão. A produção corre para ajudá-lo enquanto a plateia se levanta, horrorizada com a situação. Pedro foi vítima de um infarto fulminante, de acordo com a equipe dele. O show ocorria na cidade de Feira de Santana, na Bahia. “Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: – Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!”, escreveu a gravadora do artista.