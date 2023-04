Cantor Gian, da dupla Gian  Giovani, pode ser preso a qualquer momento

O sertanejo encontra-se em maus bocados devido a falta de pagamento da pensão alimentícia de seu filho.

Gente, que babado! De acordo com o colunista Erlan Bastos, o cantor sertanejo Gian, integrante da dupla Gian e Giovani, está correndo risco de ser preso a qualquer momento, isso porque, o cantor está enfrentando a justiça por não pagar a pensão alimentícia de seu filho, com sua ex-mulher, a influenciadora Tatiana Moreto Morais.

Segundo a ex-mulher do cantor, entre os meses de dezembro de 2021 e junho de 2022, Gian pagou apenas metade do valor que havia sido decidido judicialmente, ou seja, R$ 8.484,00.

Diante disso, a equipe jurídica do sertanejo propôs um acordo de reajuste no valor da pensão, indo de 7 para 3,5 salários mínimos, o qual não foi aceito por Tatiana, que afirma que o cantor ainda possui condições financeiras para pagar o valor decidido anteriormente pela justiça.

A influenciadora afirma que Gian deve cerca de R$ 44.259,43, já a defesa do cantor afirma que a sua dívida é de R$ 29.967,96.

Buscando por um fim nessa confusão, Gian afirmou que dividirá a sua dívida em 30 parcelas de R$ 998,94, que serão pagas junto com a pensão mensal no valor de R$ 9.114,00, o que vale atualmente a sete salários mínimos, porém, caso ele não cumpra com esse combinado, os advogados de Tatiana pedem que o cantor seja preso.