Cantor Fagner critica DJ´s e Alok dá a resposta com maturidade

O DJ pegou um pedaço da entrevista e mesclou com imagens do público animado com o seu show em Copacabana no Rio de Janeiro

Eita! Alok fez melhor que muitos influenciadores que compram briga e aumentam a treta na internet. Depois que Fagner contou que acha um desastre ambiental unir mais de um milhão de pessoas na praia de Copacabana para comemorar a vinda de um DJ, Alok rebateu por meio de um vídeo. https://cdn.jornaldebrasilia.com.br/wp-content/uploads/2023/12/20080253/WhatsApp-Video-2023-12-20-at-07.00.22.mp4 “Uma das coisas que mais me choca é você pegar um DJ botando 1 milhão de pessoa, isso é um desequilíbrio ambimental, um desastre ambiental, foda-se eles, um DJ que faz aquelas cenas ridículas“, disse. Alok não demorou e pegou o corte da entrevista de Fagner e fez um combinado com cenas do seu show na Praia de Copacabana com o povo cantando. O cantor ainda diz que música brasileira e música nordestina e Alok mostra que elas estão em sua setlist. Receba!