Candinho está de volta! o que você precisa saber sobre ‘Êta Mundo Melhor!’

Prepare o coração, porque a novela das 6 promete mexer com a memória afetiva dos telespectadores! A partir desta segunda-feira (30), a Globo leva ao ar ‘Êta Mundo Melhor!’, sequência direta de Êta Mundo Bom!, fenômeno de audiência em 2016. A trama traz de volta o caipira mais querido do Brasil, Candinho (Sergio Guizé), e apresenta um novo capítulo cheio de emoção, drama e música. Saiba agora as novidades das novas aventuras de Candinho.

Retorno inesperado e virada dramática

Logo nos primeiros capítulos, os fãs vão se deparar com uma reviravolta chocante: Filó (Débora Nascimento) abandona Candinho e foge com Ernesto (Eriberto Leão) — que todos acreditavam estar morto. O vilão retorna com sede de vingança e vai até sequestrar o próprio filho, reacendendo conflitos do passado.

O casal de vilões Sandra e Ernesto está de volta!

Nova fase, novos nomes

Criada por Walcyr Carrasco, a novela agora conta também com a caneta afiada de Mauro Wilson, somando juntos nada menos que três prêmios Emmy Internacional. A direção é assinada por ninguém menos que Amora Mautner, conhecida por sucessos como Avenida Brasil.

O elenco mistura juventude e experiência, reunindo Larissa Manoela, Tony Tornado, Jeniffer Nascimento, Heloisa Périssé, Luis Miranda, Nívea Maria, Ary Fontoura, entre muitos outros.

O retorno de personagens marcantes

Ao todo, 20 personagens da obra original estarão de volta, como Celso (Rainer Cadete), Cunegundes (Elizabeth Savala), Quinzinho (Ary Fontoura), Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) e os icônicos vilões Ernesto e Sandra (Flávia Alessandra), prontos para bagunçar ainda mais o destino de Candinho.

Dita, vivida por Jennifer Nascimento é a nova protagonista da trama

Dita brilha como protagonista

A continuação também será palco da primeira protagonista de Jeniffer Nascimento, que revive Dita, agora em São Paulo. Determinada a se tornar uma cantora de rádio, ela reencontra Candinho e vive um novo romance, embalado por sonhos e desafios.

Heloisa Périssé de cara nova

Outra estreia que promete surpreender é a de Heloisa Périssé no papel de vilã pela primeira vez. Ela será Zulma, a cruel responsável pelo orfanato Casa dos Anjos, onde o filho de Candinho vai parar. Com aparência bondosa, ela explora as crianças em pequenos golpes emocionais contra viúvas e viúvos da cidade.

Um musical no meio do drama

Além do reencontro com antigos personagens e novas tramas envolventes, a novela aposta também em um núcleo musical infantil, com performances das crianças do orfanato. As cenas prometem encantar e emocionar, sob os olhos atentos de Zulma e da doce Zenaide (Evelyn Castro).