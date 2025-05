Campeã do BBB 25, Renata Saldanha, e Eva Pacheco são homenageadas em Assembleia Legislativa no Ceará

Genteee! Se prepara para esse momento digno de tapete vermelho! As musas Renata Saldanha, campeã do Big Brother Brasil 25, e sua parceira de reality e de vida, Eva Pacheco, foram homenageadíssimas na última segunda-feira (26/5), em uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará!

O motivo? Elas brilharam, minha filha! E a Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (EDISCA), onde as duas se formaram como bailarinas e cidadãs, foi reconhecida pelos seus mais de 30 anos de atuação transformadora! Só emoção!

Renata, claro, não perdeu a chance de soltar aquele textão que faz a gente chorar junto: “Receber esse reconhecimento, nesse contexto tão simbólico e afetivo, me fez revisitar muitas memórias: os ensaios, os aprendizados, os palcos, os mestres e todas as pessoas que caminham comigo desde sempre”, escreveu a campeã, toda emotiva!

Já Eva, com aquele carisma que conquistou o Brasil, fez questão de reforçar a importância da escola e do seu Ceará: “Feliz e orgulhosa de poder dar a visibilidade nacional que esse projeto e o meu Ceará merecem. No dia 13 de janeiro, entraram comigo naquela casa todos os meus valores e principalmente a minha história — e grande parte dela veio de dentro desse projeto”, declarou, deixando todo mundo arrepiado!

As duas entraram juntas no programa da Globo, como parte da dinâmica das duplas, e arrasaram tanto que Renata se tornou a primeira cearense a vencer o reality! Pode isso?! É poder que fala!

Durante o confinamento, não cansaram de exaltar a importância da dança e da escola que moldou quem elas são hoje. Um verdadeiro exemplo de que a arte transforma! Lendas que inspiram! Palmas de pé, meu povo!