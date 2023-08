Campeã de vendas no Privacy, Andressa Urach se presenteia com um carro de luxo: “Todo trabalhador é digno”

A modelo e criadora de conteúdo adulto, compartilhou a sua conquista, que pode custar mais de R$300 mil, nas redes sociais.

Amores, há pouco tempo contei para vocês que a nossa eterna Miss Bumbum, Andressa Urach tinha fechado parceria com a plataforma de conteúdos adultos Pivacy e olha, tenho que contar pra você que a gata fez um baita sucesso.

Diante disso, nesta quinta-feira (03), a modelo resolveu se recompensar pelo trabalho duro que tem feito para reter e manter seus assinantes na plataforma, lhe dando de presente um carro novo.

Através das suas redes sociais, ressaltando que é campeã de vendas no Privacy, Urach mostra o seu Jeep Compass zero km, que sem acessórios extras, atualmente está saindo a R$180 mil, podendo chegar a mais de R$300 mil, quando completo.

“Todo trabalhador é digno do seu trabalho!!! Em menos de um mês sou a campeã em vendas. Hoje estou me dando de presente essa belezinha. Estou muito feliz!!!. Obrigada a todos os seguidores que me acompanham e torcem pelo meu sucesso”, legendou a criadora de conteúdos adulto.