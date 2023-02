Camilla de Lucas solta o verbo sobre inversão de valores: “Nunca vi reclamarem de um branco segurando um bebê”

Apresentadora usou o Twitter e quebrou o silêncio depois da repercussão do post de Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba

Olha ela! Camilla de Lucas deu o que falar na web depois de falar a real sobre a tal inversão de valores citada por Biah Rodrigues com Rihanna na capa da Vogue. Camilla disse que nunca viu as pessoas reclamarem de ver um homem branco segurando um bebê, mas isso aconteceu quando viram Asap segurando o filho do casal.

“Eu não tô acreditando que estão criticando a capa da Rihanna com o ASAP só porque ele é homem e tá segurando a criança no colo, e ela mulher puxando ele. Estão falando de inversão de valores. De onde eu vim, pra meu pai ser o que é, é pq minha mãe ERA FODA! Vocês são loucos!”, escreveu.

A ex-BBB ainda completa: “E eu acho que o que faz esse povo achar estranho é porque é a Rihanna. Uma mulher preta, empresária, rica, poderosa conduzindo um homem. Porque antes nunca vi ninguém reclamando de um cara branco segurando bebê. Era considerado fofo. Agora na vez dela tão usando até a Bíblia. Oh Deus!”, finalizou.