Camila Queiroz sai apressada de camarote na Sapucaí: “Já acabou meu contrato”

Atriz era uma das mais bem pagas por uma marca de cosméticos para marcar presença na folia

Camila Queiroz deu o que falar entre os jornalistas que estavam presentes no Camarote N1. A atriz saiu apressada depois de ficar 2 horas no evento, sendo uma das mais bem pagas para fazer a sua presença VIP no local. Ao sair, ela foi de encontro ao seu marido, Klebber Toledo, que estava em outro camarote.

“Já acabou meu contrato!”, disse ela ao deixar o camarote na vontade por mais.

Sim, essa é aquela atriz da Globo que deu o que falar com as suas exigências. Aloca!