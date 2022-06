Camila Queiroz surge de Luísa Sonza e choca web

Eterna Angel apostou em uma caracterização completa da loira do pop. O que virá por aí?

Ela não brinca em serviço não, meu amor! Faz um tempo que vimos Camila Queiroz brilhar na passarela do SPFW e gerou um burburinho imenso na internet. Ontem (16) ela ressurgiu das cinzas de loira fatal investindo na caracterização a lá Luísa Sonza.

A peruca loira, a maquiagem e a touca fizeram de Camila uma verdadeira Sonza. Acho que já temos uma dublê perfeita, caso necessário dá para enganar uns paparazzis por aí. Aloca!

A internet que amou a nova ”loira do pop” e nos comentários choveram elogios para a musa, principalmente da dona do look que ficou apaixonada na produção.

Mulher!!!!!🥵🥵🥵❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 — LUÍSA SONZA (@luisasonza) June 17, 2022