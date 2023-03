Camila Queiroz abre o jogo e fala sobre seu retorno à TV Globo

Atriz teve uma saída conturbada da emissora após o seu grande sucesso em Verdades Secretas que chegou a ter parte 2

A coletiva de imprensa de ‘Amor Perfeito’, nova novela das 18h, não poderia ser melhor com Camila Queiroz comentando o seu retorno para a TV Globo. Para quem não sabe, a musa teve uma saída bem conturbada depois de arrasar em ‘Verdades Secretas’, em 2021, mas agora retorna sem ressentimento.

“Hoje é uma grande vitória. Eu tenho que me lembrar sempre de celebrar as minhas conquistas. E digo isso para todo mundo ‘celebre as suas’. Porque cada um sabe a sua dor, sabe o leão que mata por dia para vencer. Estar aqui hoje era um sonho muito impossível”, disse a atriz, segundo o Notícias da TV.

A sua saída foi na segunda parte de ‘Verdades Secretas’, em que Camila teve um atrito com a emissora por “exigir demais”.