Angel vive! Camila Queiroz choca web em desfile da Bold Strap no SPFW

Atriz cruzou a passarela do São Paulo Fashion Week para a Bold Strap

Passadas largas, quadril quebrando, olha… Acho que a Angel que habita em Camila Queiroz está mais do que viva! A atriz foi uma das mais comentadas do São Paulo Fashion Week com um catwalk impecável para a Bold Strap. Fiquei maluca do lado de cá.

Além de estar em muitos vídeos do Tik Tok, a gata invadiu o Twitter com força em cortes simétricos que mostram seu potencial para uma modelo de grande porte. Se teve aulas com Gisele eu não sei, mas sei que arrasou na passarela.

a Camila Queiroz no desfile da Boldstrap no SPFW 🥵🥵🥵🥵🥵 pic.twitter.com/fc4R4zAgY3 — SilvestreLucas 🧜🏽‍♀️ (@_silvestrelucas) June 2, 2022

Yaaass gurl, this is how we do! Mostrou para o que veio e deu o nome.