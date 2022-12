Camila Pitanga nega ser bissexual: “Estou em movimento, libido aberta”

Atriz explicou como define a sua sexualidade em detalhes para o podcast ‘Quem Pode, Pod’

Fê Paes Leme e Gio Ewbank zeraram a vida entrevistando Camila Pitanga. A atriz não deixou de dar detalkhes sobre a sua orientação sexual e define que não é bissexual. Camila ainda relembrou do seu romance com Beatriz Coelho e ressaltou que o relacionamento durou dois anos ao todo.

“A gente vive ainda num país que tem dificuldade de entender que as pessoas possam ser livres e amar do jeito que quiserem. Diria que sempre fui uma heterossexual convicta. Não via essa possibilidade, não estava no meu radar. Não como um problema, mas no desejo. Já tinha dado uns beijos em festinha, mas não era um desejo. Libido é algo em construção, não é algo que nasce com você, formatado, e acabou”, iniciou ela.

Camila ainda diz que viveu o amor e não a sexualidade. “Você pode se desenvolver para o lado que quiser. Acho que foi um lance de expansão. Primeiramente, de afeto, porque eu vivi um amor, e não uma sexualidade. Isso não era para ser uma missão, um panfleto. Claro que com a compreensão de que isso significava para muitas pessoas. Mas o dilema era que eu entendi uma responsabilidade sobre isso. Pra sustentar isso, você tem que ter vivência. Acho que isso tava atropelando um pouco a gente”, declarou.

A atriz ainda disse que nãoo se daria o nome de bissexual. “Se me cobrarem agora um nome, uma caixinha, eu não me daria nome como bissexual. Estou em movimento, estou vivendo. Mas, politicamente, entendo a importância de dizer isso. Minha libido é aberta, adoro gozar e não vou abrir mão da minha liberdade porque as pessoas estranham”, afirmou.