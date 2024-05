Camila Moura se pronuncia após novo affair do ex, Lucas Buda, vir à tona

Lucas Henrique foi parar na boca das fofoqueiras ao aparecer junto de um suposto affair com a prima de Mc Binn. Camila Moura usou suas redes sociais para comentar o envolvimento dos dois, ressaltando que “agora ele é seu ex”.

De acordo com o Lucas Pasin, a influenciadora digital ainda demonstrou não se importar com o possível novo romance de Buda. “Agora ele é ex, e ex fica no passado. Ele é um homem divorciado, faz o que quiser. Nós não nos falamos mais”, declarou Camila Moura.

Para quem não sabe, Lucas entrou no reality show da TV Globo casado com Camila. Ela, no entanto, pediu o divórcio quando o ex-brother ainda estava no confinamento.