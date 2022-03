NOTA 0: Camila Loures não sabe que falar de boca cheia é uma falta de educação? Ainda mais entrevistando?

Em entrevista com o cantor e dj, Pedro Sampaio, Camila não fez a fina e se jogou nos aperitivos

Hebe Camargo deve estar revirando no túmulo uma hora dessas, viu? Minha gente, não se faz mais entrevistadoras de qualidade, e nem venham com essa história de que é inexperiente, de que nunca viu e nunca fez, para.

Camila já faz o PodCats com Virgínia Fonseca faz tempo, tem o canal no Youtube há “décadas” e blog com visualizações acima de emissoras de televisão. Vive comprando casas de valores absurdos, mas educação não conseguiu comprar.

Pedro Sampaio, convidado do ‘PodCats’ (Foto: Reprodução)

Em entrevista com o cantor e dj, Pedro Sampaio, Camila não deixou de petiscar os amendoins enquanto conversava. Até posso dizer que dá para ver Vigínia incomodada com a situação. Uma tremenda falta de respeito e de postura. Trabalho não é mesa de buteco.

Amiga, sou sua fã, adoro seu trabalho e entendo a máquina de vendas que você é, mas falar de boca cheia em um programa de entrevistas não dá para tolerar. Pior é a postura e a falta de respeito com o entrevistado.

Nessa hora, palmas para Tatá e Boo que mantém um Podcast, o PodDelas, impecável em relação a postura e qualidade profissional. Vocês arrasam, meninas.

Tata e Boo do ‘PodDelas’ (Foto: Reprodução)