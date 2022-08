Camila Camargo reencontra mãe após três anos

Acho esses reencontros verdadeiras cenas de novela. Camila Camargo chegou ontem, 16, em Miami, no Estados Unidos, onde mora a mãe Zilu Camargo. Por conta da pandemia elas não se viam há quase três anos e o reencontro foi emocionante, ainda mais porque a filha caçula de Camila não conhecia a avó.

Em sua página do Instagram, Camila compartilhou o momento do reencontro com seus seguidores: “O reencontro Após mais de 2 anos e meio… felicidade explodindo do peito. Te amo demais @zilucamargooficial”, escreceu a filha de Zezé.

A artista está aproveitando a viagem com a família para curtir momentos nos parques americanos. “Não via a hora de curtir todos os momentos com minha família no @universalparksbrasil ! Amando cada segundo #universalparksbrasil”, escreveu ela.