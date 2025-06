Camarote Pride SP anuncia Wanessa Camargo como atração principal do evento

Amores, estou visitando um bistrô mega sofisticado aqui no Leme, e enquanto as amigas não chegam para colocarmos o papo em dia, resolvi pedir um macchiato super cremoso. Eis que vou dar uma espiadinha nas redes sociais e me deparo com um flyer baphônico divulgando Wanessa como uma das atrações de um camarote que promete ser faraônico em Sampa.

Acontece que o Camarote Pride SP causou furor na comunidade LGBTQIA+ ao anunciar Wanessa Camargo como sua principal atração. Com o oferecimento da Espaçolaser, a cantora será headliner de um line-up repleto de astros e estrelas na sofisticada casa de shows Blue Note.

A apresentação de Wanessa será realizada após a passagem dos trios elétricos da ParadaSP pela Avenida Paulista, no dia 22 de junho. Está será a segunda vez que a artista vai performar no Camarote Pride SP.

O evento acontece após a ParadaSP, no dia 22 (Divulgação)

Sobre o evento, a cantora expressou gratidão pelo convite e garantiu que seu show será um grande momento em prol da celebração do amor.

“É uma honra fazer parte dessa celebração tão potente e, acima de tudo, continuar apoiando e lutando pelos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, que eu amo profundamente e carrego comigo em tudo o que faço. Obrigada a Espaçolaser por fazer esse momento possível”, destacou a artista.

Será a segunda vez que Wanessa irá performar no camarote (Andy Santana / Brazil News)

Sobre Wanessa Camargo ter sido escolhida para agitar o camarote, o empresário e idealizador do projeto, Guto Melo, revelou que a presença dela é uma forma de valorizar o público.

“Wanessa, além de ser uma uma artista completa que agita o público com suas músicas, veste a camisa da comunidade LGBT+ com muito orgulho”, reforçou Guto.

Além da cantora, o camarote divulgou um line-up com destaque ao musical ‘Hair’ e apresentações com os DJs Jesus Luz, Zé Pedro, Rosane Amaral e Claudio Jr. e da apresentadora — e rainha do camarote — Cariucha.

O Camarote PrideSP tem localização privilegiada para assistir a Parada LGBTQIA+ na varanda do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. E você, vai perder essa chance?!