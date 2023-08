“Calma minha filha, o meu tempo é diferente do seu”, Deus avisou Pugliesi sobre maternidade

A influenciadora resolveu usar suas redes sociais e abrir o seu coração para os seus seguidores, amigos e fãs

Todos nós já sabemos que Gabriela Pugliesi está grávida do seu segundo filho com Túlio Dek. A influenciadora abriu suas redes sociais e soltou o verbo sobre momentos emocionantes da maternidade. Vale ressaltar que eles já têm um filho, Leon.

“Eu acho importante contextualizar um pouco da minha história para quem não sabe”, iniciou relatando que não tomava anticoncepcional há 8 anos na tentativa de engravidar.

Gabriela estranhou que o não engravidou nesse período e procurou ajuda médica. “Eu fiz isso por alguns meses e não deu certo. Quando eu estava indo para minha terceira FIV, eu me separei antes [de Erasmo]”, disse.

“Hoje eu entendo perfeitamente que foi Deus tentando me avisar de todas as formas, tipo ‘Calma minha filha, o meu tempo é diferente do seu'”, contou a influenciadora.