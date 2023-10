Caiu da graça? Padre descobre que vai ser pai e pede dispensa de cargo na Igreja Católica

Santa Fé ainda precisa aprovar o pedido, mas o pároco Ferdinando Henrique Pavan Rubio já deixou as funções na igreja da comunidade em Franca, interior de São Paulo

A Diocese de Franca, São Paulo, informou nesta quinta (05) que dispensou um padre, Ferdinando Henrique Pavan Rubio, do cargo na igreja católica após ele sair da linha diante de suas obrigações sacerdotais e do celibato após o religioso informar que vai ser pai de uma criança.

De acordo com o G1, o padre Ferdinando pediu a dispensa do cargo como padre. “A causa foi o envolvimento com uma pessoa, que resultou numa gravidez. A Igreja orienta que o sacerdote assuma a sua obrigação de paternidade”, comunicou a Diocese, em nota.

Com a dispensa, padre Ferdinando já deixou todas as funções que exercia à frente da Paróquia Santa Luzia em Franca. Cúria Diocesana De Franca publicou comunicado informando que o bispo Dom Paulo Roberto Beloto havia acolhido o pedido de dispensa do padre, mas não informou o motivo: “Mediante isso, acima de quaisquer especulações, unamo-nos em oração por este nosso irmão, a fim de que ele seja feliz nesta nova etapa de sua vida”, publicou a Diocese em seu perfil oficial no Instagram.