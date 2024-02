Caio Castro dá beijão em Alinne Rosa no trio de Salvador

Beijo de amigo pode? Caio Castro lascou o maior beijão em Alinne Rosa no trio de Salvador. Afe! Os dois ainda ressaltam que é beijo de amigo e dizem que os dois têm uma amizade de 10 anos.

“É beijo de amigo”, disse a artista. “São 10 anos de amizade”, comentou Caio após o beijo que levou o público ao delírio.

Alinne estava maravilhosa com o look inspirado no Zodíaco do vale, todo trabalhado no prata e arrasando com um corpo de dar inveja nas fofoqueiras de plantão.