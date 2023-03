Café de Lula é interrompido por relatos de pessoas que se diziam alienígenas e viraliza na web

Presidente do Brasil ainda cita Olavo de Carvalho que disse sobre a existência de pessoas que acreditavam que a Terra era plana

Qual se que Lula foi pego pelas câmeras, pois não sabia que a entrevista na manhã desta quarta (22) estava sendo transmitida. O presidente do Brasil foi questionado sobre as pessoas que acreditavam que eram alienígenas e chegou a citar Olavo de Carvalho falando sobre as pessoas que acreditavam que a Terra era plana. O presidente interrompeu a sua fala pedindo café aos entrevistadores.

“Gente, quando aquele Olavo de Carvalho teimava em convencer que tinha 50 milhões de pessoas no mundo que acreditavam que o mundo era plano… Eu posso tomar café? Traz café para o pessoal”, disse ele.

sigo descaralhado com o tamanho da xicrinha de café que deram pro Lula



melhor não dar nada pô pic.twitter.com/Gpd1lphydF — Upa™ (@upalalao) March 22, 2023

Não demorou muito para que o vídeo viralizasse nas redes sociais, ressaltando que o presidenciável saiu pela tangente antes que dissesse mais do que deveria. Eita!

Bom dia, meus consagrados!



Urge a necessidade de discutirmos o tamanho da xícara de café do Lula. Isso é tortura 👁️👄👁️ pic.twitter.com/2HO9LItiuh — Mari Tegon⚡️ (@maritegon) March 22, 2023