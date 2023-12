Caetano Veloso processa marca de roupas e pede indenização de R$ 1,3 milhão

O caso está correndo na justiça e envolve uma campanha de verão da marca, chamada ‘Brazilian Soul’ da Osklen

Eita! Caetano Veloso não está deixando passar nada em vão diante de sua carreira. O artista está processando a Osklen e pediu uma indenização milionária diante de uma campanha de verão. De acordo com Ancelmo Gois, do O Globo, o cantor alegou o uso indevido da sua imagem, danos morais e danos materiais.

O caso envolve uma campanha de verão da marca, chamada “Brazilian Soul”, que teria feito referências a Caetano e ao tropicalismo.

“Usaram a imagem do autor e do icônico movimento criado por ele para lançar e impulsionar as vendas de uma coleção de roupas com sua marca e, com isso, obter vantagens indevidas, locupletando-se ilicitamente de forma notoriamente parasitária”, disseram os advogados do músico ao “O Globo”.