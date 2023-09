Caetano Veloso opina sobre novo hit de Luisa Sonza: “Está tocando bossa nova”

O mestre da música brasileira entrou no debate que a web criou em torno da música ‘Chico’ e deu a sua opinião sobre o novo hit da cantora.

A cada dia que passa eu tenho ainda mais certeza que a cantora Luisa Sonza se olha no espelho e afirma, ‘é isso, eu zerei a vida!’. Que a cantora é uma grande fã do mestre da música brasileira, Caetano Veloso, não é novidade pra ninguém, principalmente depois que, sem nem mesmo saber, o cantor foi uma grande ponte entre Luiza e o seu atual namorado Chico, pra quem ela escreveu um dos principais hits do seu novo álbum, ‘Escândalo Íntimo’.

A música, que tem uma pegada bem diferente daquela que estamos acostumados a ver vindo de Luísa, ganhou o carinho e gerou um debate daqueles entre o público, que está se perguntando a qual ritmo musical ‘Chico’ pertence, MPB ou Bossa Nova.

Com isso, até mesmo Caetano resolveu entrar no debate e deu a sua opinião sobre a música. Através de um vídeo que viralizou na web, o cantor explicou o que é a MPB e afirmou que ao seu ver a música que Luísa lançou pertence a bossa nova.

“O violão base está tocando bossa nova, me parece. Mas é que MPB é música popular brasileira… Meio que cobre tudo. São coisas muito diferentes. Depende mais de quem faz e qual o lugar que as pessoas veem aquele artista”, declarou o cantor.

Caetano Veloso comentando sobre a atual discussão gerada no Twitter: se “Chico”, atual hit de Luísa Sonza, seria uma bossa-nova ou MPB. 🤍 pic.twitter.com/2Jb3ydZ5KI — Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) September 7, 2023