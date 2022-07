Caetano terá especial de 80 anos na TV Globo

O especial será comandado pela cantora Iza

Vai ter bolo, festa e muita música! Os 80 anos de Caetano Veloso estão próximos e a TV Globo não poderia deixar passar uma história tão emblemática na música brasileira. A comemoração será comandada por Iza n o dia 7 de agosto.

A celebração vai acontecer na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e já tem nome ‘Especial Caetano Veloso 80 anos’.

Para a comemoração, vamos poder contar com o comando de Iza e uma transmissão simultânea no Globo Play e Multishow. Para aumentar a curiosidade dos telespectadores será exibido uma palhinha no ‘Fantástico’ do que foi gravado.