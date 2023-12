Cadê a Silvinha? Vinheta de fim de ano do SBT não tem a apresentadora do Sábado Animado

Silvia Abravanel não aparece na vinheta de final de ano da emissora do pai das apresentadoras que tomaram conta da emissora e aparecem na grade do SBT

Nossa,ontem (11), estava acompanhando a vinheta de final de ano do SBT, mas senti falta de uma das apresentadoras do Silvio Santos. Vi Rebeca, Patrícia e não vi Silvia Abravanel, será que o Bagaceira Chique, podcast de Luciana Gimenez, onde ela deu uma detonada na postura de Patrícia fez ela ser arrancada do final de ano da emissora? Sei não, hein?

Vale ressaltar que Silvia já dizia não engolir muito bem a irmã desde que ela foi humilhada em um programa que as duas participaram. Silvia conta que chegou a chorar nos bastidores do tal programa.

Aguardo ansiosa o pronunciamento de uma das duas para falar sobre o caso. Não perco essa de jeito nenhum.