Caco Ciocler exibe ‘nota 10’ na faculdade

Ator rebateu os comentários que rondavam na web de alunas tirando sarro de uma aluna da universidade de 40 anos

Um show de atitude! Caco Ciocler mostrou que tem total capacidade de tirar boas notas e cursar faculdade. Recentemente, um caso ficou famoso na web, em que as colegas de sala de uma mulher de 40 anos tiravam sarro dela pela idade avançada. O ator não deixou de cutucar as jovens com os seus 51 anos.

“Tenho 51 anos, faço faculdade, sei o que é Google e tiro dez na prova”, escreveu ele.

Caco publicou a foto da sua nota máxima em uma prova na faculdade e mostrou por A+B que tem habilidade em Biologia Forense. Receba!