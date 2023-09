Cabelinho é xingado após se negar a fazer show: “Falta de consideração”

O show aconteceria em Petrolina, no Pernambuco, e o público ficou revoltado com falta de profissionalismo do artista que se apresentado ontem (17)

Não adiantou o público berrar pela presença de Cabelinho em Petrolina, no Pernambuco. O artista não subiu ao palco e os organizadores do evento ressaltaram a falta de profissionalismo do cantor. Osvaldo Marley, o Osvaldinho da Sucesso Promoções, que organizou todo o evento disse que ele desistiu de se apresentar por falta de efeitos especiais.

“Pelejamos com a produção do Cabelinho para que ele fizesse o show sem efeito, porque eu acho que todo mundo tá aqui pra ver o Cabelinho cantar. Ele não quis fazer o show sem os efeitos”, começou Osvaldinho.

Após pedir calma para o público, ele afirmou: “Nós vamos remarcar o show. Ele não quis fazer. Eu acho uma falta de respeito do artista para com seus fãs. Cachê pago, 150 paus [R$ 150 mil]; 40 pu [R$ 40 mil] de passagem aérea, toda essa estrutura, hotel pago, camarim pago, van paga e o cara se negar a cantar porque não tem efeito? Isso não existe. É uma falta de consideração”, disparou.



“O pessoal vai pegar o ingresso na saída. Eu vou pedir ao segurança do evento que dê suporte para que não haja confusão. Nós vamos fazer novamente [o evento], mas fica aqui o repúdio pela falta de consideração do MC Cabelinho com os fãs. É inadmissível deixar de fazer um show estando com tudo pago na cidade por falta de efeito”, criticou.

A equipe do cantor informou que o show foi cancelado por culpa do contratante. “MC Cabelinho e sua equipe vêm, por meio desta, comunicar que, por descumprimento contratual por parte do contratante, o show que seria realizado dia 17 de setembro, no I Love Trap, em Petrolina-PE, foi cancelado”, começou.