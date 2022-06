Cabeção da Malhação, Sérgio Hondjakoff, diz que vai matar o pai se ninguém o ajudar

Em live ex-ator ameaça o pai com um pedaço de pau e pede mil reais se não ele vai morrer

Meu Deus, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa em relação a live do ator Sérgio Hondjakoff no Instagram. No vídeo o Cabeção da Malhação diz que vai matar o pai caso ninguém o ajude. Tudo indica que a família queira interná-lo, mas ele nçao aceita a internação e diz que prefere ser preso.

“Estou pedindo mil reais para o meu pai para eu ir para São Paulo e ele não quer me dar. Pai, se você não me dar mil reais eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere me dar mil reais ou que eu te mate?”, inicia Sérgio.

Stories do ator Sérgio Hondjakoff ("Cabeção da Malhação"), mais enfarinhado q frango de padaria, ameaçando o pai de morte e pedindo ajuda ao @jairbolsonaro, à Polícia Federal e ao caramba a quatro, deveriam ser mostrados nas escolas como forma de evitar o uso de drogas.



Vídeo 1: pic.twitter.com/igKKJKNK8m — Mizael Izidoro Bello (@mizaelizidoro) June 7, 2022

O ator ainda diz que ninguém do Rio de Janeiro quer o ajudar, porque o pai venderia pó e querem ver ele morto. Sérgio chega a convocar a imprensa e pede para mandarem o vídeo para os veículos. “Me ajuda ai cara, eu nunca roubei ninguém, ganhei dinheiro pra caramba e não administro nada, sempre tive mesada, justamente para não fazer [email protected] Me ajudem, eu não quero matar meu pai, vocês estão ouvindo? É muito sério, aqui no Rio ninguém quer me ajudar. Minha família quer me internar, eu prefiro ir pra cadeia, eu quero ser preso, não quero ficar em clínica, eu vou matar o meu pai se ninguém me ajudar

Vale lembrar que o ator já declarou que tinha problemas com drogas e bebidas. Que situação mais horrível. Imagino o que esse pai tem passado com Sérgio…