C&A lança campanha fofa, fashion e cheia de risadas com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli!

Segura esse lacre com cheirinho de Dia das Mães! 💐 A C&A resolveu apostar alto este ano e lançou uma campanha fofíssima e com altas doses de risadas, moda e afeto — daquele jeitinho que a gente AMA! E, claro, com estrelas de peso: Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, acompanhadas de suas filhas lindas e estilosas, Clara e Julia.

A campanha, que tá uma explosão de amor e estilo, traz aquela clássica situação que toda mãe moderna já viveu: a filha mandando no look da mãe! Pois é, minha gente, agora são ELAS que dão os pitacos e assumem o posto de stylist oficial da casa. O resultado? Uma interação leve, divertida e cheia de autenticidade que vai te fazer rir, se emocionar e correr pra loja mais próxima.

E quem entrega o babado com todas as intenções por trás dessa delícia de campanha é a própria Mariana Prado, Gerente de Marketing da C&A:

“Nossa ideia com essa campanha foi retratar o Dia das Mães de forma leve, real e divertida, do jeitinho que tantas famílias vivem… E, claro, com bom humor, que também é parte do DNA da C&A.”

Mas não para por aí! Tem emoção nos bastidores também! A Mônica Martelli abriu o coração e confessou: “Quando me vesti para a campanha e olhei para a Julia, percebi que esse ciclo seguia vivo, e me emocionei.”

E Ingrid, sempre cheia de lembranças, contou que agora é a Clara quem escolhe os presentes! Fofura define!

“É uma sensação poderosa ver essa continuidade, de afeto, estilo e histórias, tomando forma através da moda.”

Além de mães e filhas, elas são parceiras de viagens e de looks! Ingrid entrega que Mônica é toda planejada na mala, enquanto ela ainda corre atrás da opinião da amiga pra não pagar mico fashion. E a gente se vê nelas, né?

Agora vamos falar de moda real oficial: a nova coleção C&A vem com tudo! Peças fluidas, vibes boho chic, alfaiataria, clássicos como jeans e xadrez, e uma paleta de cores que vai do terroso elegante ao suave delicado — tudo pensado pra deixar o Dia das Mães ainda mais estiloso. Ah, e tem acessórios, calçados e produtinhos de beleza também!

A coleção chega às lojas e ao site no dia 22 de abril, então já coloca o cartão pra jogo! Porque nesta data especial, a C&A mostra que moda de verdade é aquela que veste histórias, laços e muito, mas MUITO amor!