Burnout faz Datena deixar a Rádio Bandeirantes

A justificativa da decisão do comunicador e apresentador Datena é por causa do cansaço e do excesso de trabalho.

Minha gente, o comunicador José Luiz Datena deixou mais uma vez a Rádio Bandeirantes, emissora em que era o responsável por comandar o Manhã Bandeirantes. O comunicado foi feito em duas etapas. A primeira ocorreu na última quinta (29) dentro do programa Melhor da Tarde, da TV Bandeirantes. Na troca de horário para o Brasil Urgente, Datena e Cátia Fonseca sempre batem um papo bem rápido.



“Hoje eu estou chateado pra caramba”, disse o apresentador. Sua colega quis saber o motivo. “Eu tive que deixar as minhas atividades lá na Rádio Bandeirantes”, respondeu.

Datena disse que o motivo é devido ao cansaço e excesso de trabalho. “Eu tenho de fazer todo dia, duas horas, de manhã e eu durmo muito tarde. Para acordar cedo é difícil. Tem que fazer duas horas de manhã e mais três horas e meia aqui (na tevê) à tarde. Então, o tempo vai passando e você vai cansando”, afirmou.



Em seguida, o comunicador se lamentou: “Foi uma pena porque a Rádio Bandeirantes é a rádio mais importante deste grupo porque foi a pedra fundamental no grupo (…) eu fiquei com dor no coração, com meus seis stents de ter que deixar a rádio mais histórica do Brasil”. Não faltou o agradecimento à Johnny Saad, diretor-presidente do Grupo Bandeirantes.



A parte dois do comunicado ocorreu na sexta-feira (29), foi feita oficialmente na Rádio Bandeirantes. Assim que tocou o quinto sinal na emissora, Thays Freitas fez o aviso aos ouvintes com direito a trechos da fala de Datena dentro do Melhor da Tarde no dia anterior. “A gente agradece ao Datena por esse tempo que ele passou conosco na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, informando, conversando com nosso ouvinte, trazendo notícias, entrevistas”, disse Thays.