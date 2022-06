Bumbum de José Loreto ainda está rendendo na internet

“Gastei minhas técnicas num curativo emergencial neste pobre animal”, escreveu Guito

Brincadeiras bobas e gostosas no set de Pantanal seguem firmes e fortes, com direito a bumbum de galã. De acordo com a coluna da minha amiga e musa, Analice Nicolau, Guito postou uma foto ontem fazendo um curativo no bumbum de José Loretto e ainda brincou que estava tendo que utilizar suas técnicas veterinárias. Aloca!

“Na agronomia aprendemos algumas técnicas veterinárias … hoje eu gastei meu diploma num curativo emergencial neste pobre animal … kkkk”, brincou Guito na legenda.

Na agronomia aprendemos algumas técnicas veterinárias … hoje eu gastei meu diploma num curativo emergencial neste pobre animal … kkkk #pantanal #tiberio #tadeu pic.twitter.com/idDD23qUsk — Guito (@GuitoShow) June 10, 2022

Mostra mais, porque está poucoo! Explode Pantanal! Os fãs da novela foram à loucura e não deixaram de comentar o fato.

Fico imaginando os momentos que não são filmados pic.twitter.com/bphq1vt80q — Jade que a ⭐️ não brilha (@patriciacristhi) June 10, 2022