Bruno Tálamo não aceita a puxada de Tiago para roça: “Judas”

O modelo disse que teve a vida prejudicada pelas fofocas espalhadas pelo jornalista fora do jogo

Fogo no feno! O clima esquentou em A Fazenda com a formação da roça e Tiago Ramos provou o gosto da ira de Bruno Tálamo depois de puxar o jornalista para a roça junto com os peões indicados. Bruno chegou a chamar Tiago de Judas e jogou em sua cara que estava ao seu lado quando o modelo pensou em tocar o sino para ir embora.

“Porra de Judas, porque se for para citar essa merda, o que você fez com minha vida lá fora? Ok mano, cheguei em você e conversei, é estratpegia, essa porra é um jogo”, disse Tiago.

“Não fiz nada com sua vida, eu noticiava, é meu trabalho, agora aqui dentro chorei sua dor, não deixei você bater o sino com outras pessoas”, rebateu Bruno.

O jornalista ainda diz que a atitude foi de covarde e Thomaz tenta acalmar os ânimos ficando sem argumentos para Tálamo.

