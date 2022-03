Mico do ano: Bruno fala de Odonto Company concorrente de Leonardo com a Oral Sin em live

Disputa de concorrentes não deixou Leonardo falar demais

Tem horas que o contrato fala mais alto, e mais que isso a bufunfa envolvida nos processos. Leonardo quase se entregou e perdeu um patrocinador quando Bruno falou demais na live do Dia Nacional da Cachaça organizada pela Cachaça Cabaré.

Em live, Bruno manda um abraço para dois amigos concorrentes da marca que Leonardo faz propaganda. Ambos os negócios são sobre tratamentos odontológicos e o cantor com seu humor inabalável, não deixou a peteca cair.

“Não posso puxar muito saco dele não, porque eu trabalho para Oral Sin que é concorrente dele. Alô pessoal da Oral Sin um beijo para vocês, amo vocês, quem está mandando beijo é o Bruno, não dispensa, não manda eu embora não”, brinca Leonardo.

E não para por aí, no meio de muita risada Bruno ainda provocou Leonardo. “Odonto Company a maior do Brasil”. Leonardo não deixou barato e retrucou: “Oral Sin a maior do Brasil e do mundo”, disse.

Cada um defende o seu, sem perder o bom humor que os dois têm, eu amo demais essa vibe frenética das lives (risos).