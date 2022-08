Ex-namorado de Sarah Pôncio, Bruno Krupp, atropela e mata jovem no Rio

Vídeo de quiosque gravou o momento que o influenciadora passou com sua moto em alta velocidade na Barra da Tijuca

Depois de muitos rumores sobre o possível atropelamento de um jovem na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, por Bruno Krupp, ex-namorado de Sarah Pôncio, podemos dar o fato como certo. Filmagens de um quiosque da praia mostram o momento que o rapaz passa de moto em uma velocidade acima do limite permitido pela via. De acordo com o jornal ‘O Globo’, Bruno Fernandes Moreira Krupp, de 25 anos, dirigia a moto quando ela colidiu com um rapaz de 16 anos na faixa de pedestres.

Imagens registradas por câmeras de segurança na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, gravaram o modelo e influenciador Bruno Krupp, de 25 anos, momentos antes do acidente fatal que ele ocasionou. pic.twitter.com/7gbl3i37mW — Não Foi Acidente (@OficialNFA) August 3, 2022

Para a situação ficar ainda pior, o modelo estava dirigindo sem a habilitação e segundo as más línguas ele perdeu o controle do veículo, saltando da moto que seguiu até colidir com o jovem.

Quando o Corpo de Bombeiros foi acionado encontraram a vítima sem a perna esquerda em decorrência do atropelamento, que lançou a perna a metros de distância do corpo. O jovem foi levado ao centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos. Meu Deus!

A morte do rapaz será investigada como homicídio culposo e Bruno passa bem, saindo com escoriações do acidente.