Bruno Gagliasso pede a volta do horário de verão e afirma: “Horário de Verão é o Brasil feliz de novo!”

O ator fez o pedido pelo twitter e foi respondido pelo futuro vice-presidente, que deixou subentendido que o pedido de Bruno foi anotado.

Quem aí também está com saudade do horário de verão? Pelo jeito, ele é algo de extrema importância na vida do ator Bruno Gagliasso. O galã da Globo, utilizou suas redes sociais para chamar a atenção do vice-presidente eleito no último domingo (30), Geraldo Alckmin, e pedir que o mesmo inclua a volta do horário de verão após tomar posse de seu cargo, dia 01 de janeiro de 2023.

“Aproveito o momento para pedir ao nosso vice-presidente eleito @geraldoalckmin que inclua a volta do Horário de verão no plano de transição”, pediu Gagliasso, ressaltando: “Horário de Verão é o Brasil feliz de novo!”.

E não é que deu certo? O futuro vice-presidente viu o twitte de Bruno e através de emojis deixou subentendido que o pedido do ator já foi anotado.

📝📝 — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) November 4, 2022

Isso porque, em 2019, durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro, o horário de verão foi tirado da vida dos brasileiros. Na época, Bolsonaro afirmou que essa medida foi tomada com base em estudos que foram feitos para analisar a economia de energia entre os meses de outubro e fevereiro, meses que costumavam durar o horário de verão, e em como esse horário afetava o relógio biológico da população.