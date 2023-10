Bruno Gagliasso comemora gravidez de Fernanda Paes Leme

O ator se animou com a revelação do sexo do bebê e já se intitula tio da pequena

Bruno Gagliasso não deixou de compartilhar um clique ao lado de Fernanda Paes Leme depois de descobrirem o sexo da sua pequena. Vale ressaltar que a atriz usou suas redes sociais para contar detalhes sobre a gravidez do seu primeiro filho com Victor Sampaio. Na legenda, ele brincou sobre o signo da bebê: “É MENINAAAAAAAA! Minha sobrinha é ariana! Kkkkkkkkkk…. Segura a bronca”, escreveu o ator Os internautas ainda comentaram: “Imagina a beleza dessa menina com esses pais lindos”, escreveu uma seguidora,”Essa amizade de vocês é incrível, maravilhosos”, comentou outra.