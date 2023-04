Bruno Gagliasso ataca Betty Faria: “Uma nova Regina Duarte?”

Atriz saiu em defesa de Patrícia Poeta, no caso polêmico que envolve os apresentadores do ‘Encontro’ e levou uma invertida do ator que a comparou com Regina Duarte

Viiish, a coisa ficou quente entre Bruno Gagliasso e Betty Faria. Depois que a atriz ficou do lado de Patrícia Poeta na treta dela com Manoel Soares, Bruno não pode ficar calado e teve que mandar a invertida, chegando a compará-la a Regina Duarte. A atriz ainda dá um fecho no ator dizendo que isso que ele diz é coisa de bolsonarista que chama gente de comunista. “E ele é uma vítima? Todos os dias tem isso na mídia É uma campanha contra Patrícia Poeta, profissional boa, conhecida, com muitos anos de trabalho? Ele ficou famoso por isso, pois antes não era conhecido. Coisa chata!”, escreveu Betty. Bruno não se aguenta e solta: “Voltei só para fazer uma perguntinha: vem aí uma nova Regina Duarte? Betty Duarte ou Regina Faria?”. A atriz mais que depressa dá o seu fecho no artista, dizendo que o admira, mas que ele não seja injusto. “Bruno você não me conhece. Admiro você por tudo, mas não seja injusto comigo porque dei uma opinião em defesa de uma mulher boa e profissional que está sofrendo campanha diária. Isso é coisa de bolsonarista, que chama a gente de comunista quando fala algo que desagrada. Atenção!”, escreveu.