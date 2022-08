Bruno, dupla de Marrone, se excita em apresentação de bailarina durante show

Como disse um seguidor, parece que o Pedrinho acordou e nem teve campeonato. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o cantor Bruno (dupla com Marrone), durante a apresentação do show ‘Cabaré’, com o cantor Leonardo, conversa com bailarina e fica aparentemente excitado. A apresentação contou com bailarinas dançando Pole Dance.

Nas imagens Bruno para e conversa com a moça, que se chama Bela, e coloca até a mão na virilha para tentar disfarçar o “Bruninho”, mas não passou despercebido pelos internautas.

A reação foi rápida: “gente mais que emoção forte que esse rapaz teve será q o coração da conta disso tudooooo nem disfarçou sossega aí menino”, escreveu um seguidor. “Gente, o menino estava serelepe????? ou eu vi errado?”, escreveu outra seguidora.