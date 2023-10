Bruno de Luca afastou Kayky Brito de mulher antes do acidente acontecer

O ato apareceu conversando com uma mulher em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, momentos antes do acidente

No domingo (01), pipocou vídeos sobre o acidente de Kayky Brito nas redes sociais. O momento foi gravado pelas câmeras de segurança do quiosque onde o acidente aconteceu, na Barra da Tijuca, e mostrou Bruno de Luca afastando o ator de uma mulher com quem eles conversavam diversas vezes. O vídeo foi divulgado pelo Domingo Espetacular, da Record TV. A matéria ainda mostra que o motorista, Diones Coelho da Silva, foi acalmado pela passageira que ele fazia uma viagem. Outro homem afirma que Kayky estaria bêbado enquanto tentava atravessar a via. O Estadão entrou em contato com Tamara Dalcanale, mulher do ator, para comentar o registro, mas não obteve retorno até o momento da publicação da matéria.