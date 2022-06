Brunna Gonçalves conta reação quando ficou com Ludmilla: “Senhor, sou sapatão!”! E mais: acusa Globo de sabotagem

A participação da dançarina no PodDelas foi babado, confusão e gritaria

Nesta quarta-feira, (1º), Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla e ex-BBB22, participou do PodDelas, com Tatá e Boozueta, e fez várias revelações, viu? Principalmente sobre sua participação no ‘BBB22’ e o começo do relacionamento com Ludmilla.

Primeiramente, a bailarina contou que Lud foi a primeira mulher que ficou e após se beijarem, caiu sua ficha. “Sou sapatão! Jesus, sou sapatão! É Senhor, sou sapatão! E eu gostei de ser sapatão e agora? Que merda, demorou vinte poucos anos para descobrir que sou sapatão!”, contou Brunna arrancando gargalhadas das podcasters.

Em seguida, Brunna fez uma acusação terrível contra a Rede Globo e disse que foi sabotada durante o ‘BBB22’, viu? “Fui para lá para contar a minha história, mas fui um pouco sabotada, a edição me deu uma cortada. As pessoas falavam assim: ‘Brunna, você faz tanta coisa’. Teve uma festa que fiquei muito bêbada, eu e Eslô demos cambalhotas na sala inteira, várias coisas que fazia e falava, não mostravam nada”, revelou.

“Não entendia o porquê, mas aí depois fui entender que eu era a planta do programa. (…) Então, eles editavam o programa conforme a música. Ia ser muito estranho se chegasse lá e mostrasse uma coisa que não, não dá para sustentar. O Big Brother é feito de personagens, tem o vilão, o mocinho, a planta, e calhou de ter pego esse personagem. Tá tudo bem, não ligo. Fiz várias brincadeiras sobre isso nas minhas redes sociais”, finalizou.

E ó, aqui está a entrevista completinha pra você, leitor(a):

Ah eu adoro a Brunninha! Acho ela super divertida e ela merece todo sucesso do mundo!