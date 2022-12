Brunna Gonçalves se dá mimo de R$25 mil

Esposa de Ludmilla publicou vídeo abrindo a caixa da sua nova aquisição, uma bolsa da grife Yves Saint Laurent

Quem pode, pode, e quem não pode se sacode, né? Brunna Gonçalves mostrou que pode e tem o poder. A esposa de Ludmilla postou um vídeo abrindo a caixinha da sua nova bolsa de grife no valor de R$25 mil. A dançarina ainda disse que resolveu se dar o presente, quem nunca…

“Resolvi dar a louca e me dar um presente de aniversário adiantado. Sim, ele chegou e vou abrir junto com vocês. Olha o tamanho dessa caixa. É maior do que eu”, contou.

Na legenda ela ainda escreve: “Meu presente de aniversário de mim para mim mesma”.

“Chegou o momento, para tudo. A bolsa é quase do meu tamanho. Eu estava louca por essa bolsa. Estou muito feliz. Meu presente de aniversário adiantado, se bobear eu compro outro até lá. Vamos de falência”, disse ela mostrando a bolsa preta com logotipo dourado da marca parisiense.