UEPA! Brunna Gonçalves revela mensagem para Eslovênia sobre reencontro com Lucas: “Aê, vai transar!”

A esposa de Ludmilla respondeu diversas perguntas sobre o programa em seu Instagram

Nesta sexta-feira, (15), enquanto se arrumava para o show de Ludmilla em Recife, Brunna Gonçalves respondeu diversas perguntas a respeito do ‘BBB22’. E entre uma respostinha e outra para seus seguidores, ela revelou a mensagem que mandou para Eslovênia sobre o reencontro com o Barão do Romancezinho, Lucas.

Um seguidor lhe perguntou o que ela tinha achado sobre o reencontro do casal e ela foi direta. “Achei fofo, gente! Até mandei uma mensagem para a Eslô: ‘ae, vai transar’. Tadinha, ela estava esperando tanto por esse momento! Eles são lindos juntos”, revelou. E aí fica a dúvida: a moça com nome de país estava ansiosa para transar ou para reencontrar o amado? Fica o questionamento.

A mensagem que a Brunna mandou pra Eslo sobre o reencontro com o Barão. É sobre isso. #BBB22 pic.twitter.com/UB63h2BLIP — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 16, 2022

A dançarina também respondeu que não faria nada diferente no programa e não se arrepende de nada. Ah e que o que mais sente falta no reality show é do Quarto Lollipop — coragem né? Brunna também revelou que está muito feliz com o acolhimento pós o programa e que não está com mais nenhuma mágoa de Lucas. Afinal de contas, ela foi eliminada no paredão que o Barão a indicou.

A esposa de Ludmilla encerrou as perguntas dizendo que por ela falaria com todo mundo do programa, que está no grupo no Whatsapp e que não participaria da “Fazenda”, porque já deu de reality show para ela. E a torcida atualmente da bailarina é para Jessilane. Fofo né?