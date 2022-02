Brunna Gonçalves adota o apelido de “planta” e posta vídeo divertido

A esposa de Ludmilla está levando com muito bom humor seu novo apelido e mudou até seu emoji

Se alguém achou que Brunna Gonçalves sairia do ‘BBB22’ incomodada com o apelido “planta”, se decepcionou! A dançarina está levando com muita leveza o título e até postando vídeos em meio a natureza. Podemos chama-la de Eva?

Em seu Twitter nesta quarta-feira, (23), a ex sister postou um vídeo em meio a plantas e vestida de verde, com a legenda: “HABITAT NATURAL”, e de fundo, a música “Verdinha”, música de autoria de sua esposa. Ficou MA-RA-VI-LHO-SO!

E além do vídeo, ela ainda mudou seu emoji de um unicórnio para um vasinho de planta. Que leveza né? Se todo mundo brincasse assim, tudo ficaria muito mais fácil… E sabe para quem vai a torcida dela depois da eliminação? Lina! Surpreendendo muitos né? Inclusive, eu…

Brunna declara torcida para Lina