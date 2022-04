”Fui boicotada pelo editor”, revela Brunna Gonçalves, após ser podada em programa e alfineta direção!

A dançarina reclamou na web após sua participação ser cortada da edição

É babado que você quer? Então toma, leitor(a)! A esposa da Ludmilla, Brunna Gonçalves mal apareceu no programa “Dia 101” e recebeu vários comentários de que se manteve planta até no programa especial. E a moça foi se defender dizendo que foi boicotada!

A dançarina postou em seu Twitter: “Tem gente falando aí: “A Brunna é tão planta que nem no 101 ela apareceu”. Acho que o editor não vai com a minha cara mesmo. Fui boicotada até no 101! Hahaha Cadê a resposta que dei pro Tadeu quando ele sorteou meu nome, editor? ‘Tô começando a entender, porque eu fui tão “planta”, disparou.

E não parou por aí! A integrante do Quarto Lollipop ainda lamentou em seus stories. “Gente, tô aqui assistindo o programa e eu tive a conclusão que o editor não vai com a minha cara. Tadeu tirou seis nomes da urna e eu fui a única cortada! Ele passou o programa todo passando a tesoura nas minhas participações e agora não foi diferente. Me maquiei, fiquei lá dia todo e fui cortada”, desabafou. E mais: disse que ela foi a sorteada para ser planta do programa dando a entender que é tudo pensado e articulado. Ainda falou que pensou que disfarçariam o boicote no programa especial, mas nem disfarçaram… Eita!

A Brunna tá indignada. E isso também só reforça que deveriam, sim, liberar o PPV pro #BBB101 porque a edição não tem como botar tudo. #BBB22 pic.twitter.com/EmBSQad7iN — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 29, 2022

Mas aí eu te digo, leitor(a): quem assistia ao programa através do pay-per-view sabe muito bem que a dançarina mal saia do quarto e a culpa nunca foi da direção e sim dela mesma que nunca fez questão de aparecer. Aliás, em ‘Jogo da Discórdia’ sempre sabonetou… Falo mesmo!