Bruninho & Davi se apresentam para plateia lotada em show beneficente em prol do Hospital de Amor em Barretos

Amores, fazer o bem nunca sai de moda, né? Na última sexta-feira, a música encontrou um propósito ainda mais especial. Com ingressos esgotados, Bruninho & Davi subiram ao palco do “Rodeio Pela Vida” em um show beneficente em Barretos. A renda foi 100% revertida ao Hospital de Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos, referência no tratamento oncológico em toda a América Latina.

Show teve renda revertida para instituição que atende milhares de pacientes com câncer. (Foto: Vitor Franco)

Em uma noite marcada por emoção, solidariedade e grandes sucessos, a dupla encantou o público e reforçou seu compromisso com causas sociais. Além de participarem do evento, Bruninho & Davi também doaram integralmente o cachê da apresentação para o hospital.

“Nossa missão vai muito além da música. Poder usar nosso trabalho para ajudar quem realmente precisa é um privilégio. O Hospital de Amor transforma vidas todos os dias e é uma honra fazer parte dessa corrente do bem”, afirma Bruninho.

O evento teve como objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos atendimentos da instituição, que acolhe milhares de pacientes diariamente vindos de todas as regiões do Brasil. O “Rodeio Pela Vida” mais uma vez demonstrou a força da união entre entretenimento e solidariedade, transformando a festa em um verdadeiro ato de amor e esperança.

Ai gente, eu fico emocionada quando vejo artistas abraçando boas causas. E essa me fez aplaudir de pé!